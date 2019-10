A nova temporada do "The Voice Portugal" estreia este domingo, dia 13 de outubro. Com a saída de Anselmo Ralph e de Mickael Carreira, Diogo Piçarra e António Zambujo 'conquistaram' um lugar como jurados do programa. Marisa Liz, dos Amor Electro, e Aurea vão continuar no programa. Aproveite para recordar na galeria outros programas onde os talentos são colocados à prova.

