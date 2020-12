A quinta temporada de "The Expanse" e a minissérie "The Stand" são algumas das sugestões para os próximos dias na televisão e nos serviços de streaming. No cinema em casa, destaque para um filme algo esquecido de Tiago Guedes e outro com um dos desempenhos mais elogiados de Ben Affleck. Conheça esta e outras recomendações do SAPO Mag até 17 de dezembro.

Newsletter Fique a par de todas as novidades do SAPO Mag. Semanalmente. No seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas quentes do cinema, da TV e da música estão nas notificações do SAPO Mag. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram