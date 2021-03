Sob o mote “A música inspira-nos, influencia-nos, põe-nos em movimento, faz-nos dançar", a CNB pretende, com esta iniciativa, manter o contacto com o público sobre as várias dimensões das suas atividades, devido à interrupção dos espetáculos desde o encerramento dos espaços culturais, a 15 de janeiro.

Já estão disponíveis as playlists "Alongamentos", com curadoria da bailarina Isadora Valero, "Aula de Ballet", com uma seleção criada para a aula de dança clássica da companhia, pelo professor e ensaiador Tom Colin, "Clássicos No Repertório da CNB", e uma playlist especialmente criada para assinalar o Dia Internacional da Mulher.

Ao longo das próximas semanas, serão lançadas novas playlists, que podem ser seguidas através do perfil da Companhia Nacional de Bailado no Spotify, indica a entidade, em comunicado.