Escrita em 1598, a história original passa-se no século XVI e é sobre um amor proibido entre Inês de Castro e o infante D. Pedro, filho do rei Afonso IV, persuadido pelos “seus ministros” a matar a mulher do filho, mas em “Castro” o encenador Nuno Cardoso transporta a ação para a atualidade.

A aparição de uma Inês de Castro com vestido longo e justo em cetim prateado, com saltos altos, enquanto o Coro, interpretado por Maria Leite, escolhe músicas no telemóvel deixando pairar por instantes “Every Breath You Take”, dos The Police, e descobrir um dom Pedro de fato de treino, que gosta de cereais com leite, são alguns indicadores do presente da peça.

A obra, cujos diálogos giram à volta da utopia do amor, chega a 27 de março ao TNSJ para celebrar o Dia Mundial do Teatro, tem 120 minutos de duração e a ação desenrola-se numa casa em forma de maqueta, mas em tamanho real, e onde as personagens deambulam entre o quarto, cozinha, sala, escritório e um jardim com baloiços.

A história dos amores de Pedro e Inês, onde a questão da “utopia do amor é crucial”, expondo o “amor/desejo e o poder como vício e caos” revela a universalidade e contemporaneidade de “Castro”, segundo o comunicado do TNSJ.