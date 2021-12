O Ensemble de Diogo Alexandre Bock apresenta, no próximo sábado, às 17h00, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, o seu novo álbum, “Pipe Tree", que estará disponível no mercado em janeiro próximo, anunciou hoje a promotora.

“’Pipe Tree’ simboliza o culminar de toda a transformação artística de Diogo Alexandre, compositor e baterista, que cristalizou a fase primária da sua voz, em constante metamorfose, numa obra com cinco composições, num equilibrado balanço entre música escrita e improvisada”, lê-se no comunicado da promotora ArtWay.

Segundo a mesma fonte, “para formar o grupo, o músico procurou ‘especificamente seis artistas com um forte balanço entre abstracionismo e racionalismo’, para representar o balanço entre o lirismo da improvisação e da direção afiada e cristalina da música contemporânea”.

O ensemble é constituído por João Mortágua (saxofone soprano), Tomás Marques (saxofone alto), Paulo Bernardino (clarinete baixo), André Fernandes (guitarra), Bram de Looze (piano), Demian Cabaud (contrabaixo) e Diogo Alexandre (bateria e composição).