A revista britânica de música “Songlines” colocou o álbum “Tempo” no Top of the World. A revista tinha já assinalado o álbum anterior “Fados de Amor”, e selecionado Rodrigo Costa Félix para um prémio por votação online.

Em “Tempo”, editado em março último, o fadista assume a sua faceta de letrista, assinando metade dos 12 temas originais do álbum, contando ainda com as autorias de Tiago Torres da Silva, Vasco Gato e José Fialho Gouveia.

Melodicamente o disco assenta em fados tradicionais, e inclui novas composições de Pedro Jóia, Tiago Machado, Luiz Caracol e Rogério Charraz.