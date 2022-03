Um alegado surto de COVID-19 após o fim de semana dos prémios BAFTA em Londres está a assustar Hollywood na contagem decrescente para a cerimónia dos Óscares no próximo domingo (27 de março).

Segundo a revista The Hollywood Reporter (THR), a quantidade de pessoas que testou positivo após o fim de semana de eventos em Londres à volta dos prémios BAFTA da Academia de Cinema Britânica de 12 e 13 de março foi um grandes temas de conversa num evento organizado pela Associação de Produtores Americanos no sábado.

Kenneth Branagh participou por videoconferência: o realizador, produtor e argumentista de "Belfast" e o ator Ciarán Hinds foram apenas duas das pessoas afetadas ligadas ao filme (Branagh e Hinds só entraram em isolamento depois de terem comparecido à gala dos prémios National Board of Review na terça-feira em Nova Iorque).

Os produtores e realizadores Chris Lord e Phil Miller também testaram positivo, assim como outras pessoas do filme "Os Mitchell Contra as Máquinas". O mesmo aconteceu com várias pessoas da equipa da National Geographic que representavam o documentário "The Rescue".

Apesar da obrigatoriedade de apresentar um teste negativo nos eventos e festas ligados aos BAFTA, a utilização de máscaras não era obrigatória.

Todas as fontes ligadas aos estúdios e pequenas produtoras contactadas pela THR dizem que conhecem pessoas que testaram positivo, de talentos a executivos, relações-públicas e jornalistas.

"Literalmente toda a gente com quem estou a falar neste momento diz que tem", disse uma das fontes.

"Parece que o fim de semana pode ter sido um evento de grande transmissão", revelou uma das pessoas que testou positivo após a presença em Londres.

Consequência: para não correrem o risco de receber más notícias antes de domingo, “as pessoas vão mostrar uma abundância de precaução", explicou uma fonte sobre a participação nos eventos pré-Óscares.

Após voltar de Londres, Kevin Messick, ligado ao filme "Não Olhem Para Cima", também participou à última da hora de forma virtual no evento da Associação de Produtores: não se sabe se ficou infetado ou decidiu não correr qualquer risco.