Após o sucesso de "A Guerra do Amanhã" na Amazon, começaram as negociações para fazer a sequela.

O filme decorre num mundo em colapso e um grupo de viajantes no tempo chega do ano de 2051 para entregar uma mensagem urgente: trinta anos no futuro a Humanidade está a perder uma guerra global contra uma mortífera espécie extraterrestre e a única esperança de sobrevivência é transportar os soldados e civis do presente para o futuro para se juntarem à luta.

A imprensa especializada avançou que o objetivo é trazer de volta toda a equipa criativa que esteve à frente e atrás das câmaras: os atores Chris Pratt, Yvonne Strahovski, Betty Gilpin, Sam Richardson, Edwin Hodge e J.K. Simmons, o realizador Chris McKay e o argumentista Zach Dean.

A corrida para fazer um novo filme acontece após o que terá sido que gigantesco sucesso do filme a nível mundial: lançado a 2 de julho em cerca de 240 países e territórios, foi o título mais visto no fim de semana de estreia entre todas as plataformas de streaming, de acordo com empresas de análise independentes.

Outros países onde o filme bateu recordes para a Amazon foram o Brasil, Índia, França, Itália, Espanha, Alemanha, Austrália, México, Argentina e Japão, que também são importantes mercados para os filmes que são lançados nos cinemas.

O filme de aventura e ficção científica era para ter estreado nos cinemas, mas o impacto da pandemia levou o estúdio a vendê-lo à Amazon, que alegadamente terá pago cerca de 200 milhões de dólares.

LEIA A CRÍTICA.

Nas redes sociais, Chris Pratt já tinha agradecido aos seus fãs pelo sucesso.