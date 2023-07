A inteligência artificial vai dominar a 27.ª edição do Avanca Film Festival, revelou hoje o diretor do certame, António Costa Valente, do Cine Clube de Avanca, na apresentação do festival.

Costa Valente disse que a inteligência artificial vai marcar a edição deste ano do Avanca Film Festival, em aspetos organizativos, como recurso de som e imagem de vários filmes e como tema de debate.

“Corresponde à preocupação que temos tido ao longo dos anos de constante atualização e aproximação do que a tecnologia vai dando ao cinema”, justificou.

A própria escrita dos textos da organização é feita com recurso à inteligência artificial e é sobre a utilização dela na construção dos 'storyboards' que incide um dos cinco 'workshops' do festival, segundo revelou.

Valente referiu também que a inteligência artificial está igualmente presente na seleção dos filmes, que é transversal a várias obras e “em boa parte usada quer ao nível do som, quer da imagem”.

“Vamos tentar perceber os limites, se é que os tem, e a dinâmica de futuro da inteligência artificial, numa das noites de debate”, disse António Costa Valente, considerando que a edição de 2023 do Festival terá “um olhar diferente sobre a forma como o cinema se está a transformar”.

Após a pandemia está de volta ao Festival a dimensão formativa, quer como entretenimento para os mais novos, quer na ligação à escola para a formação de professores, a que serão dedicados três 'workshops'.

“Vamos ter bons filmes, com as competições habituais”, comentou Costa Valente na apresentação, destacando ainda o vídeo experimental, o cinema acessível e, na área da TV, as séries e documentários.

Na quarta-feira, dia 26, abrem as competições no Auditório Paroquial de Avanca.

No dia 27 à noite, há cinema no Apeadeiro de Canelas e, na sexta-feira, o Cine Teatro de Estarreja recebe a exibição do filme vencedor do ano passado, num programa que, até dia 30, se reparte por diferentes momentos e espaços do concelho de Estarreja, para que o festival seja “um ponto de encontro entre os filmes e as pessoas”.

“É sempre um momento alto no concelho, sendo este um dos certames se não o certame mais internacional do país, já com milhares de filmes submetidos, de todos os cantos do mundo, de cujo sucesso não duvido e a que o Município presta a sua colaboração”, comentou o presidente da Câmara de Estarreja, Diamantino Sabina.

Sabina e Valente assinaram, no final da apresentação, um protocolo de colaboração entre o Município e o Cine Clube, para um apoio financeiro de 25 mil euros ao Festival, além do apoio logístico da autarquia.

A vereadora da Cultura, Isabel Simões Pinto, aproveitou a ocasião para anunciar que Estarreja vai apresentar a candidatura à rede de cidades criativas da UNESCO, como “cidade criativa do cinema” em 2025.