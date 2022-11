Foi uma resposta em tom bem disposto, mas com um recado bem claro: Dwayne Johnson é muito competitivo, mas não achou piada à ideia de comparar as receitas das bilheteiras de cinema do seu filme "Black Adam" e o mais recente "Black Panther: Wakanda Para Sempre".

Como sempre muito atento ao que se diz sobre si, a estrela de cinema com mais seguidores nas redes sociais do mundo não demorou a reagir quando a publicação on-line IGN partilhou um 'tweet' a dizer que "A bilheteira de 'Black Panther 2. Wakanda Para Sempre' já ultrapassou o total de 'Black Adam'".

Que era o mesmo que dizer que o novo filme da Marvel só precisou de 10 dias para ultrapassar as receitas de "Black Adam" num mês: 287,1 milhões para 157,1 nos EUA, 545,4 em todo o mundo para 366,9.

Dwayne Johnson não gostou de ser menorizado e respondeu que era injusto comparar o seu filme como uma "marca global estabelecida".

"Lol. Que mensagem tão neutral. Adoro competir, mas IGN, vocês estão no ramo connosco, não há competição com a marca global estabelecida de 'Black Panther' em comparação com 'Black Adam' e JSA [Justice Society of America], que há um ano ninguém sequer ouvira falar. Não há necessidade de nos bater, somos bebés e temos que crescer", partilhou.