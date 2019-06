Tal como aconteceu no filme, a banda continuou a tocar.

Este fim de semana, chuvas fortes em Guadalajara causaram vários estragos, mas também proporcionaram um momento de comunhão com uma apropriada referência da cultura popular.

Quando uma cascata de água nasceu do teto do centro comercial do Plaza Patria, em Zapopa (México), os inspirados músicos da banda contrata para o local mudaram a banda sonora para uma versão de "My Heart Will Go On", do filme "Titanic" (1997), para divertimento dos presentes.

O vídeo, como não podia deixar de ser, tornou-se viral.