A violência de género, na qual se inclui a violência doméstica, "é uma grave violação dos direitos humanos, em particular das mulheres, que assume proporções preocupantes, tendo a Organização Mundial de Saúde declarado que constitui um grave problema de saúde pública", refere a câmara.

O município frisa que "está sintonizado com o desafio da igualdade de género e do combate à violência doméstica" e é signatário do Plano Intermunicipal para a Igualdade que envolve os municípios de Aljustrel, Almodôvar, Castro Verde, Ferreira do Alentejo e Ourique, no distrito de Beja.

O ciclo vai começar no sábado com a exibição do filme "Dou-te os meus olhos", do realizador espanhol Icíar Bollaín e que aborda a temática da violência doméstica.

Segue-se, no dia 23 de novembro, a exibição do filme "A outra margem", do realizador português Luís Filipe Rocha e que destaca as temáticas da homossexualidade, do travestismo e da síndrome de Down.

O ciclo termina no dia 30 de novembro com a exibição do filme "Uma nova amiga", do realizador francês François Ozon sobre perturbações pelo género e novos conceitos de família.