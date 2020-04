Lee Fierro, conhecida por ter participado no clássico "Tubarão" (1975), faleceu no domingo, vítima da COVID-19. Tinha 91 anos.

No verão de 1974, Steven Spielberg filmou em Martha's Vineyard e vários habitantes da ilha foram escolhidos para fazer papéis secundários.

Um deles foi para a então professora de representação no Island Theatre Workshop, mas destacou-se: era Mrs. Kintner, a mãe que andava à procura pela praia do filho Alex (Jeffrey Voorhees), a segunda vítima do grande "vilão" do filme.

Numa cena memorável, ela dirigia-se mais tarde ao chefe da polícia Brody (Roy Scheider) e dava-lhe uma bofetada por ter desvalorizado a ameaça do tubarão, dizendo ainda "Você sabia que era perigoso! Mas você deixou as pessoas irem nadar à mesma!"

Lee Fierro voltou a fazer a mesma personagem no quarto filme, o muito menos memorável "Tubarão IV - A Vingança" (1987).

O seu terceiro e último filme foi "Mistover" (2016), também rodado em Martha's Vineyard.

Lee Fierro manteve-se como diretora artística do Island Theatre Workshop durante mais de 25 anos e continou a ajudar a instituição para lá dos seus 80 anos, antes de se mudar para o estado do Ohio em 2017 para ficar mais perto da família.