Daniela Melchior está a caminho de outra grande produção de Hollywood: o próximo "Velocidade Furiosa".

O The Wrap avançou que ainda estão a decorrer as negociações, mas o Deadline Hollywood anuncia que a atriz portuguesa e a grande revelação de "O Esquadrão Suicida" é mesmo a segunda grande novidade no elenco do décimo filme da saga.

No fim de janeiro, a grande "família" de "Velocidade Furiosa" deu oficialmente as boas-vindas a Jason Momoa, mas só no início de março é que a estrela de "Aquaman" confirmou que seria um antagonista de Dominic Toretto (Vin Diesel).

Detalhes sobre a personagem de Daniela Melchior ou a história do filme não são conhecidos, mas a rodagem deverá começar esta primavera e a estreia nos cinemas está anunciada para 19 de maio de 2023.

Para já, estão confirmados os regressos de Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris e Sung Kang. Justin Lin será o realizador do que está planeado ser a primeira de duas partes que concluirão a saga em 2024.

Após ter sido Ratcatcher 2 no filme de anti-heróis realizado por James Gunn, Daniela Melchior já rodou "Assassin Club" em Itália, ao lado de Henry Golding ("Crazy Rich Asians"), Noomi Rapace ("Prometheus") e Sam Neill ("Parque Jurássico"), que será lançado em 2022.

Outro projeto internacional entretanto já concluído é "Marlowe", um 'thriller' realizado por Neil Jordan (vencedor de um Óscar por "Jogo de Lágrimas" e com uma carreira de filmes importantes ao longo de quatro décadas) e com argumento de William Monahan ("The Departed - Entre Inimigos").

O protagonista é Liam Neeson e no elenco está ainda François Arnaud (da série "Os Bórgias"), Diana Kruger, Jessica Lange, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Alan Cumming, Danny Huston, Ian Hart e Colm Meaney.