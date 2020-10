Após o grande sucesso de "Project Power: Descobre o Poder", Jamie Foxx tem mais um projeto alinhado para a Netflix.

A plataforma anunciou na terça-feira (20) que o ator vai protagonizar e ser um dos produtores executivos de “Day Shift” ["Turno do Dia", em tradução literal].

O filme andará à volta de um homem que tudo faz para proporcionar uma vida boa à sua filha de oito anos, mas o seu trabalho como limpador de piscinas das casas privilegiadas do Vale de São Fernando, na Califórnia, é apenas uma fachada para a sua verdadeira fonte de rendimentos: caçar e matar vampiros.

No comunicado divulgado pela Netfliz, o produtor Shaun Redick descreve "Day Shift" como "uma viagem emocionante de tirar o fôlego com ação, perigo e comédia realista misturada com uma mitologia profunda".

O projeto marcará a estreia atrás das câmaras de JJ Perry, um antigo assistente de realização e coordenador de duplos nos filmes "Velocidade Furiosa" e "John Wick" (Chad Strahelski, realizador da saga de Keanu Reeves, será um dos produtores).