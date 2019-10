“Tula, a Revolta”, realizado em 2013 por Jeroen Leinders, pode ser visto na terça-feira, numa sessão que contará com comentários da historiadora, investigadora e ativista Joacine Katar Moreira, eleita deputada nas últimas eleições legislativas.

Da história do escravo que revolucionou a ilha de Curaçao, no mar das Caraíbas, passa-se, na quinta-feira, para a de Nat Turner, escravo que em 1831 liderou o movimento para a libertação de afro-americanos na Virgínia, nos Estados Unidos da América.

“O nascimento de uma nação”, de Nate Parker, será comentado por Rui Tavares.

O ciclo proposto pela exposição termina no sábado, dia 19, com “The Mummy”, de Karl Freund, realizado em 1932, outro histórico do cinema, pioneiro do terror.

Em temáticas mais atuais, o Folio Autores mostra hoje “Blade Runner”, um filme de ficção científica que se passa em novembro de 2019, no cenário de uma Los Angeles apocalíptica, que também levanta questões de servos e senhores. O filme será apresentado no auditorio da Casa da Música, por Rui Tendinha.

A Fundação Inatel, responsável pela programação da Folia, apresenta no domingo (dia 13) “O Homem PiKante: Diálogos com Alberto Pimenta”, de Edgar Pêra.

Por último, a Fundação Saramago projeta no dia 17 “O ano da Morte de Ricardo Reis”, numa sessão que contará com João Botelho e Pilar Del Rio e, no dia seguinte, o documentário “Eduardo Galeano Vagamundo”, de Felipe Nepomuceno.

O Folio – Festival Literário Internacional de Óbidos decorre na vila até ao próximo dia 20, com mais de 210 iniciativas em 450 horas de programação, em torno da literatura.

Sob o tema “O Tempo e o Medo” mais de meio milhar de convidados de quatro continentes participam em 16 mesas de escritores, 12 exposições e 13 concertos que integram a programação.

Organizado em cinco capítulos (Autores, Folia, Educa, Ilustra e Folio Mais) o festival teve a sua primeira edição em 2015, num investimento de meio milhão de euros, comparticipados por fundos comunitários, sendo desde então custeado pela autarquia e por parceiros institucionais.