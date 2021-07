“O meu próximo projeto é ‘A volta ao mundo de Willy Fog’. Já escrevi os guiões, mas com uma coisa muito importante. É o meu sonho dourado”, contou Claudio Biern Boyd em entrevista à Lusa, a propósito da estreia nas salas de cinema portuguesas, na quinta-feira, de “Dartacão e os três moscãoteiros: o filme”.

A série tinha “sete canções, que se tornaram muito populares” e estão todas no guião do filme, porque Claudio Biern Boyd quer “fazer um musical, mas não apenas com músicas, mas também coreografias”.

“Quero fazer um filme de desenhos animados em que as personagens dancem, porque acredito muito na música. Está feito já o pré-guião cinematográfico e estou à procura de investidores e ajudas, e espero começar a produção no final do ano”, referiu.

Para o criador de personagens como Dartacão ou David, o gnomo, seria “uma emoção tremenda” conseguir levar as aventuras de Willy Fog para os ecrãs de cinema. “É o meu próximo sonho”, confidenciou.

“A volta ao mundo de Willy Fog” baseia-se no romance de Julio Verne “A volta ao mundo em 80 dias”, publicado originalmente em 1872.

Claudio Biern Boyd destaca a importância de, “nestes momentos em que há grandes problemas de xenofobia”, se recordar que “Julio Verne há 200 anos fez com que um lorde inglês se encantasse por uma indiana”.

“Isto é uma mensagem brutal para todos os países: os protagonistas, que são de raças e religiões diferentes, casam-se! Isto é fantástico. E além disso ele percorre todo o mundo, em igualdade com toda a gente”, recordou.

Claudio Biern Boyd, de 80 anos, atualmente dirige o estúdio de animação BRB Internacional, que fundou na década de 1970 e que inicialmente era uma empresa de licenciamento e distribuição de séries de animação.