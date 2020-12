A estreia nos cinemas de "Mulher-Maravilha 1984" desiludiu Hollywood.

A estreia do segundo grande filme a chegar às salas na era da pandemia após "Tenet" apenas arrecadou 38,5 milhões de dólares, quando as previsões de Hollywood e dos analistas, já revistas para baixo, apontavam para os 60 milhões.

Segundo os dados do Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA), o filme com Gal Gadot foi visto em Portugal por quase 17 mil pessoas entre quarta-feira e domingo.

Em grande parte, a desilusão vem da China, onde o mercado dos cinemas tinha recuperado: a estreia foi de 18,8 milhões, em contraste com os 38,7 de "Mulher-Maravilha" em 2017.

Segundo os analistas, a sequela não vai recuperar do golpe no país e dificilmente passará os 30 milhões, quando o primeiro filme conseguiu 90,5 milhões.

"Mulher-Maravilha 1984" também foi prejudicado pelo fecho dos cinemas em países como França, Itália ou Alemanha, ou parcialmente abertos, como Portugal ou Grã-Bretanha (os cinemas de Londres fecharam com o nível de alerta 3, entretanto agravado no último fim de semana).

Segue-se a estreia nos EUA e Canadá, onde as previsões ficam pelos 10 a 15 milhões de dólares para o fim de semana.

Por comparação, quando o mundo estava normal, o primeiro "Mulher-Maravilha" arrecadou 103.3 milhões no fim de semana de estreia de 2 de junho de 2017.

Com 66% dos cinemas americanos fechados, a estreia será acompanhada do lançamento em simultâneo no dia de Natal na plataforma de streaming HBO Max.