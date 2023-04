Após ter sido uma escolha de última hora para "Velocidade Furiosa X", o realizador Louis Leterrier foi escolhido para dirigir o próximo filme, que será o último da saga e chegará aos cinemas em 2024.

Em maio de 2022, o francês foi contratado para se "juntar" à família de Dominic Toretto após a saída abrupta de Justin Lin, o realizador de cinco filmes da saga entre 2006 e 2021, incluindo "Velocidade Furiosa 5" (2011), responsável pela transição das histórias do mundo das corridas ilegais de carros para o dos "grandes assaltos" e que é uma parte muito importante do enredo de "Velocidade Furiosa X".

Louis Leterrier tem grande experiência nas grandes produções de ação, forjada em "O Incrível Hulk" (2008), "Confronto de Titãs" e o primeiro "Mestres da Ilusão", a que se juntam os dois primeiros filmes "Correio de Risco" com Jason Statham, e a série da Netflix ""The Dark Crystal: Age of Resistance".

“O Louis juntou-se à equipa de ‘Velocidade Furiosa’ de forma perfeita, com uma compreensão inata da uma franquia que está mais forte do que nunca depois de duas décadas. Sob a sua direção, ‘Velocidade Furiosa X’ é um 'thriller' de elevada intensidade com toda a ação espetacular, emoção e reviravoltas que os fãs esperam – e muito mais", disse o presidente da Universal Pictures Peter Cramer no comunicado oficial.

"Estamos entusiasmados por ele continuar a fazer a sua magia na cadeira de realizador", acrescentou.

O próximo filme chega aos cinemas a 18 de maio, com a Daniela Melchior a juntar-se ao elenco e com cenas rodadas em Portugal.

TRAILER LEGENDADO.