No último fim de semana, a estreia de "Rambo - A Última Batalha" ficou em terceiro lugar nas bilheteiras nos EUA, abaixo de "Downton Abbey" e "Ad Astra", mas dentro das expectativas: 18,8 milhões de dólares.

Os resultados confirmaram a discrepância de opiniões entre os espectadores e os críticos, que arrasaram o quinto filme da saga com Sylvester Stallone, onde Rambo viaja ao México para salvar a sobrinha, raptada por um cartel de drogas.

Ainda assim, um dos maiores detratores de "A Última Batalha" é o escritor David Morrell, cujo primeiro livro, "First Blood", de 1972, à volta do veterano da Guerra do Vietname com stress pós-traumático e dificuldades em ajustar-se à vida civil, inspirou o filme com o mesmo título mais tarde, que em Portugal se chamou "A Fúria do Herói".