Em nove países, incluindo Holanda e Hungria, conseguiu até ser a melhor estreia do realizador.

Em Portugal, o filme foi visto por 38.367 espectadores em 148 ecrãs desde a estreia na quarta-feira (26), deixando a longa distância as estreias da animação "A Fábrica dos Sonhos" (7.840) e "Os Novos Mutantes" (7.255).

Segundo a imprensa especializada, os números internacionais foram recebidos com "alegria" na sede da Warner em Burbank (Califórnia), mas também pelos estúdios rivais de Hollywood e pelos exibidores em geral, pois são um sinal de esperança para a estreia de filmes nos cinemas nesta nova era.

Para os analistas, a expectativa é que "Tenet" mantenha valores de bilheteira acima do que seria normal nas sessões durante a semana e pequenas descidas de fim de semana para fim de semana, à medida que os espectadores se habituam à atual situação.

A permanência nos cinemas durante muito mais semanas do que seria habitual também é destacada no comunicado de Toby Emmerich, Presidente do Conselho de Administração do Grupo Warner, que salienta que se "trata de um arranque fantástico e não podíamos estar mais satisfeitos" e "sabemos que estamos numa maratona e não num sprint".

O filme terá custado cerca de 200 milhões de dólares e estima-se que tenha de arrecadar entre 450 e 500 para ser considerado um sucesso comercial.

