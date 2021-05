O município de Seia, no distrito da Guarda, vai promover este mês a primeira extensão online do festival de cinema ambiental CineEco, que envolve mais de 50 entidades de todo o país.

De 10 a 16 de maio, o município de Seia promove “dezenas de sessões” de cinema online, com os documentários e filmes sobre Ambiente e Ecologia que constam do programa oficial da 26.ª edição do CineEco – Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela.

“Esta é uma ação só possível de levar a cabo com a vasta rede de parceiros composta de mais de 50 entidades de todo o país, que terão este ano a oportunidade de ir ao encontro dos seus públicos através de sessões online, disponíveis na plataforma CineEco”, refere a direção do festival em comunicado hoje enviado à agência Lusa.

Segundo a fonte, de entre os parceiros que acolhem as extensões do CineEco destacam-se universidades, escolas secundárias, cineclubes, cineteatros, municípios, associações, festivais e outras instituições de todo o país.

A direção do CineEco considera tratar-se de uma “mega operação” daquele que é “o único festival de cinema de ambiente em Portugal e um dos mais antigos no mundo, que, na impossibilidade de realizar em sala a maior parte das suas extensões, procura desta forma, online, levar o cinema de temática socioambiental junto do público português”.

O programa oficial da iniciativa contempla a exibição de um total de 23 longas e curtas-metragens.

Nos dias 10 e 11 de maio serão exibidas as curtas-metragens nacionais e internacionais, e os dias 12, 13, 14 e 15 ficam reservados às longas-metragens internacionais e nacionais, que serão antecedidas sempre de uma curta.

No último dia da iniciativa, 16 de maio, serão exibidas quatro curtas-metragens nacionais.

As sessões irão decorrer sempre no mesmo horário, às 21:30, via plataforma CineEco e de forma gratuita.

Para assistir às sessões apenas é necessário que os interessados enviem um ‘email’ de confirmação para cineeco@cm-seia.pt, recebendo posteriormente as instruções para o acesso direto, segundo a fonte.

O CineEco é um dos festivais de cinema ambiental mais antigos do mundo que se realiza ininterruptamente, desde 1995, na cidade de Seia, na Serra da Estrela, no distrito da Guarda.

O evento é também um dos membros fundadores da plataforma internacional Green Film Network, que integra 40 festivais de cinema de ambiente de todo o mundo.

O festival é organizado pela Câmara Municipal de Seia e conta com o apoio de várias entidades.

A 27.ª edição do CineEco irá decorrer de 9 a 16 de outubro.