Após a morte do marido num acidente, uma psiquiatra decide ir trabalhar para a Escócia. Um dos seus doentes é um enigmático rapazinho que desenha imagens violentas e diz que controla o futuro dela.

Do realizador Elbert van Strien, vencedor do Prémio Melhor Filme Fantástico com "Two Staring Eyes” no Fantasporto 2011, "Marionette" será exibido a 28 de abril, pelas 20h00, no Hard Club.

Site oficial Fantasporto.