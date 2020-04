Em comunicado, a federação dá conta do mote dirigido à congénere internacional, depois de terça-feira marcar a segunda vez que se assinala o Dia Nacional do Cineclube, uma data dinamizada "em parceria com os cineclubes portugueses" que visa "ser um momento anual de celebração da atividade cineclubista e lembrar o seu contributo histórico social, educacional e cultural".

A data assinala-se um dia depois do aniversário de fundação do Cineclube do Porto, razão pela qual a FPCC o assinala com um texto do arquiteto Alexandre Alves Costa, filho de Henrique Alves Costa e antigo membro dos órgãos sociais da associação portuense.

O dia 14 de abril foi escolhido a nível nacional, e agora proposto para todo o mundo, por ser também a data de fundação do primeiro cineclube, que surge em Paris em 1907, um dia antes do surgimento do mais antigo em Portugal, o Clube Português de Cinematografia - Cineclube do Porto.

As comemorações do segundo Dia do Cineclube, marcadas para decorrer de segunda-feira a domingo, foram adiadas devido à pandemia de COVID-19 "e serão reagendadas para uma altura em que as condições sejam adequadas", refere a FPCC.