No dia seguinte, o documentário "Rogéria, Senhor Astolfo Barroso Pinto", de Pedro Gui, apresenta ao público a trajetória da transformista brasileira Rogéria, um filme que "trata de questões de género, preconceito e afirmação de direitos no Brasil".

No dia 11 é a vez de "Rapaz Só", de António Borges Correia, um "docudrama" português em que o realizador "representa a si mesmo, assim com os personagens reais que o rodeiam".

Segue-se no dia 12 "Pacarrete", de Allan Deberton, musical "dramédia premiadíssimo", uma ópera representativa do Nordeste brasileiro que apresenta a bailarina Pacarrete, "personagem de história singular".

O FESTin acaba no dia 13 com a exibição de Maria do Caritó, de João Paulo Jabur, com Lilia Cabral, cuja personagem, ávida por encontrar um verdadeiro amor, apela a milagres.

Além de filmes e documentários, a programação do FESTin integra também a oficina “A Alma Através do Olhar”, gratuita, para maiores de 14 anos, que tem como "foco o trabalho da concentração e controle de texto, fundamentais para atuar diante das câmaras: a atuação necessita estar no olhar", com o "facilitador" Thiago Schreiter que, "através de exercícios teatrais de Stanislavski e Meisner, mostra ao jovem ator/atriz que a câmara pode, e deve, ser a sua aliada".

Todas as sessões e estão sujeitas a marcação prévia ou a entrada por ordem de chegada.

A organização salienta que, ao longo da última década, o FESTin tem "celebrado e fortalecido as diferentes expressões culturais dos países de língua portuguesa através do audiovisual" e pretende "difundir e contribuir ao desenvolvimento do cinema nestes países, valorizando suas origens históricas e culturais e fortalecendo os vínculos existentes".

O FESTin, cuja 11.ª edição esteve programada para abril no cinema São Jorge, em Lisboa, foi adiado por causa das medidas de contingência da pandemia com a COVID-19.