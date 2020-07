António Costa Valente, diretor do Cine Clube de Avanca, disse que a opção por projetar os filmes em espaços abertos para as pessoas verem dentro dos seus carros “obriga a uma programação diferente” e anunciou que é introduzida na edição deste ano a música, antecedendo as projeções.

Valente falava na conferência de imprensa de apresentação do festival, em que revelou que o primeiro desses momentos vai ser já dia 22, pelas 21:30, com Luís Portugal, sendo que “a segurança é a palavra crucial da edição de 2020”.

Quanto ao festival propriamente dito, o responsável pelo Cine Clube de Avanca revelou que este ano participam mais filmes, com mais de uma centena de projeções, entre longas metragens, curtas e documentários, sobretudo de realidade virtual, selecionados de um universo de 3653 obras de 128 países.