Em conferência de imprensa, a organização adiantou que o concerto está marcado para 12 de novembro, no Centro de Estudos Camilianos, na freguesia de Seide, Vila Nova de Famalicão.

O concerto será seguido de uma conversa com o público em torno do último trabalho daquela banda portuguesa, denominado "Sol Posto".

Na conferência de imprensa, foi também divulgado o júri da edição de 2021 do YMotion, que é presidido pelo argumentista Tiago R. Santos, e composto por Leonor Teles, realizadora, vencedora do Urso de Ouro de curta-metragem, em Berlim (2016), Filipe Ruffato, realizador, vencedor da última edição do festival, e pelos jornalistas Tiago Fernandes Alves, Pedro Oliveira e Ana Markl, assim como pela atriz Benedita Pereira.

Já entre este sábado e 15 de maio, decorre o ciclo formativo do YMotion, composto por sete 'workshops' que se vão realizar gratuitamente, nas páginas de Facebook do festival e da Juventude de Famalicão. Nestes 'workshops', vão ser abordados temas como a escrita para argumentos de cinema, 'acting' para ficção, a cor no cinema de animação, banda sonora e a produção de cinema.

O ciclo envolve formadores como os jornalistas Tiago Alves, João Lopes, Andreia Ferreira e Rui Pedro Tendinha (comissário do Festival), os realizadores Luís Campos, Diogo Simão, Catarina Gil e Alexandra Allen, a atriz Joana Metrass, a produtora Maria João Mayer e o músico John Gonçalves, dos The Gift.

Também a partir de sábado, está aberta a inscrição de curtas-metragens produzidas por jovens dos 12 aos 35 anos, a nível nacional, numa 'open call' que decorre até 7 de outubro.

Na sexta-feira, foi inaugurada na Casa da Juventude a exposição "Inside - Fotografia Documental", com 10 obras fotográficas de 10 jovens que participaram no emerGENTE: Laboratório de Experimentação em Media Artes, um projeto do município famalicense.

A 7.ª edição do Festival YMotion terá como palcos a Casa da Juventude, o Centro de Estudos Camilianos e a Fundação Castro Alves, em Vila Nova de Famalicão.