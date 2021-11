A sétima edição do YMotion – Festival de Cinema Jovem de Famalicão, que vai decorrer de 8 a 13 de novembro, vai apresentar as primeiras imagens do filme “Revolta”, com a presença do realizador Tiago R. Santos, foi hoje anunciado.

Em comunicado, o município acrescenta que os atores Ricardo Pereira e Teresa Tavares vão igualmente marcar presença naquela apresentação, anunciada como um dos destaques do festival.

Outros destaques serão a competição de curtas-metragens, o “talk & showcase” da banda Capitão Fausto, a homenagem à atriz Maria João Bastos e o tributo aos compositores Bernardo Sassetti e Ennio Morricone.

A sessão de abertura do festival será marcada pela apresentação do filme “Musgo”, da jovem cineasta famalicense Alexandra Guimarães.

Esta edição do festival também inclui a exposição “INSIDE - Fotografia Documental”, dedicada às curtas-metragens em competição, que estará patente na Casa da Juventude, e uma sessão especial com foco no trabalho da produtora cinematográfica portuguesa Ukbar Filmes, na seção “Novíssimo Cinema Português”, que inclui uma conversa entre a atriz Sónia Balacó, a produtora Pandora da Cunha Telles e Rui Pedro Tendinha, jornalista e comissário do festival.

Em competição no YMotion estão cerca de 40 curtas-metragens desenvolvidas por jovens realizadores, entre os 12 e os 35 anos, nas categorias Grande Prémio Joaquim de Almeida, Escolas Secundárias, Melhor Documentário, Melhor Curta de Animação, Melhor Representação, Melhor Argumento, Melhor Direção de Fotografia e Prémio do Público.

Os vencedores serão conhecidos na sessão de encerramento, que também ficará marcado pela homenagem à atriz Maria João Bastos e por um tributo à música dos compositores Ennio Morricone e Bernardo Sassetti, pelas mãos dos jovens músicos famalicenses Inês Silva e Pedro Lima.

O YMotion é um festival organizado pelo Município de Vila Nova de Famalicão desde 2015, servindo de alavanca para o trabalho de jovens cineastas dos 12 aos 35 anos de idade.

Na edição de 2020, foram recebidas quase duas centenas de curtas-metragens na competição e o realizador Filipe Rufatto recebeu o Grande Prémio Joaquim de Almeida, pelo seu filme “Sofia” (2019).

O festival vai ter como palcos a Casa da Juventude, a Fundação Castro Alves e o Centro de Estudos Camilianos.