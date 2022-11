Quem nunca teve a sensação de que, ao entrar numa grande plataforma de streaming, gasta tempo a mais a navegar pelas sugestões até encontrar algo que lhe apeteça mesmo ver? Ou que entrou num gigantesco armazém com saturação de oferta, mas tratada como "conteúdo", mostrada e sugerida por um algoritmo, sem um tom mais pessoal? Ou até experimentou a frustração de ser difícil encontrar filmes com mais de 25 anos e que o que está disponível continua a ser principalmente anglo-saxónico e dominado pelos gostos do cinema mais comercial?

Desde a chegada a Portugal em 2016 que a Filmin se vem afirmando como o grande ponto de encontro para quem quer ser tratado como mais do que um "subscritor" num universo de milhões e não vê representados muitos dos seus gostos de cinema na atual oferta das plataformas mais mediáticas (e mesmo das salas, principalmente para quem vive fora de Lisboa ou Porto). Ou simplesmente quer ter um acesso privilegiado a bons filmes de todos os géneros e origens, ou que reflitam o seu gosto por outras artes, como a literatura, o teatro ou a música.

Dedicada ao cinema de qualidade, seja o que tem origem nos grandes estúdios de Hollywood ou no circuito independente e de autor, seja europeu, americano ou asiático, muito dele sem visibilidade no mercado comercial dos cinemas mesmo quando é premiado em festivais, nem é preciso ser-se subscritor para descobrir, ao entrar em filmin.pt, que se trata de uma plataforma singular, no cuidado e toque pessoal como são apresentados os filmes disponíveis em canais e coleções temáticas, e nos informativos conteúdos editoriais que acompanham cada título e realizador, além das classificações e opiniões dos subscritores.

Uma porta para outras visões de cinema e do mundo

Quer tenha uma assinatura mensal ou anual da plataforma, quem visita a Filmin encontra em poucos segundos muitos dos filmes que mudaram a vida de diferentes gerações de espectadores, de realizadores do passado ou do presente, mas também estreias que acabaram de sair dos cinemas, documentários, séries de televisão, concertos e filmes portugueses. E quem quiser chegar diretamente ao que mais lhe interessa, pode optar por um competente motor de busca por título, realizador, ator, país ou tema.

Com os filmes premiados e prestigiados disponíveis na língua original e legendados em Português, na maioria em alta definição e sempre com áudio em estéreo, mais do que a grande quantidade, destaca-se o reconhecido valor e a diversidade, em constante expansão com novos lançamentos exclusivos todas as semanas.

Por exemplo, existem coleções temáticas lançadas semanalmente, com títulos esclarecedores como "O Cinema que mudou as nossas vidas", "Obras-Primas", "What the F***", "O meu outro eu" (Memórias e autoficções), "20 clássicos restaurados que talvez não tenhas visto", "Romances Intemporais", "Filmes Curtos", "Cinema Extremo", "Tesouros Escondidos", "Animação para graúdos", "Cineterapia", "Nada é o que parece", "Filmes proibidos", "Coming of Age", "O Melhor Cinema da Europa do Leste" e até "Filmes para passar o tempo".

Existem ainda os canais, como o "Hollywood Studios", com grandes clássicos da história do cinema em inglês, mas também propostas de suspense, romance, culto ou mais arriscado; já no "Auteurs" encontram-se os realizadores mais transgressores, descobrem-se os filmes do cinema "indie" norte-americano e os mais pessoais do resto do mundo, documentários de autor, o cinema de militância, o mais estimulante do novo cinema italiano ou francês, e o que está disponível de cineastas que dispensam apresentações.

A área "Clássicos" é a principal entrada para os imprescindíveis do cinema europeu, com destaque incontornável para o francês e italiano, mas também de Hollywood, clássico e moderno, o soviético ou o japonês.

Também se encontram títulos consagradas pelos prémios de cinema mais famosos do mundo: o canal dedicado ao Óscar está organizado por vencedores e nomeados na categoria de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Argumento Original, Atores, Documentários e até os esquecidos que "nunca ganharam, mas mereciam".

Outros canais disponíveis são dedicados ao Cinema Português; às cineastas e temáticas femininas; às adaptações de obras literárias; ou ao Cinema Asiático, tanto o da era dourada como o desta vaga emergente mais recente e tão premiada com origem na Coreia do Sul, Japão (incluindo a animação), China, Irão, Índia ou Sudeste Asiático.

Além dos incontornáveis "Os mais vistos" e "Novidades em catálogo", outras formas de explorar o catálogo surgem em destaques como "O Cinema que mudou as nossas vidas", "Clássicos que te fazem amar o cinema", "Filmes exclusivos que te vão surpreender", "Filmes modernos que já são clássicos", "As vozes do passado que mudaram o nosso presente" e "As vozes do presente que mudarão o nosso futuro", "Queer", "Vidas Extraordinárias", "O Cinema Extremo" e "Coming of Age".

Informações práticas para ver cinema de prestígio na Filmin

A Filmin funciona no computador e numa ampla gama de dispositivos, incluindo aparelhos de "streaming", "smart TVs", "smartphones" e "tablets".

Sempre sem anúncios, os subscritores podem desfrutar dos filmes e séries através de uma subscrição mensal de 6,95€ por mês (um valor inalterado desde o lançamento) ou 55€ por ano, mediante o pagamento através de cartão de débito, crédito ou uma conta PayPal, de renovação automática mas também cancelável em qualquer altura. Também é possível usufruir do serviço gratuitamente durante um período de tempo experimental.

Tal como acontece noutras plataformas, é possível definir opções na conta, incluindo as listas dos filmes que estão por ver.

Faça a sua subscrição na Filmin e comece a navegar pelo que de melhor o cinema tem para oferecer.