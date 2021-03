A produção independente "Nomadland - Sobreviver na América" (na categoria de Drama) e "Borat, O Filme Seguinte" (nas comédias ou musicais), com duas estatuetas cada, foram os filmes vencedores dos Globos de Ouro, entregues no domingo à noite em Los Angeles.

O grande derrotado da noite dos prémios da Associação de Imprensa Estrangeira em Hollywood (HFPA, na sigla inglesa) acabou por ser a Netflix, que ficou sem o prémio principal por "Mank" e "Os 7 de Chicago", os filmes mais nomeados da corrida.

O inverso aconteceu nas séries, com um domínio esmagador de "The Crown" (Drama) e "Gambito de Dama" (Minissérie ou Telefilme), que ganharam os prémios em todas as categorias em que estavam nomeadas. Nas comédias repetiu-se a grande triunfadora dos últimos Emmys, "Schitt's Creek".

As maiores surpresas da cerimónia aconteceram nas categorias de representação.

Categorias de cinema com várias surpresas

A cerimónia virtual quase ficou estragada logo ao primeiro prémio da noite: Laura Dern anunciou Daniel Kaluuya como o vencedor do prémio de Melhor Ator Secundário, mas o seu momento de vitória quase "descarrilou" quando começou a falar e não se ouviu qualquer som.

Laura Dern voltou à emissão e agradeceu atrapalhada em seu nome, mas quando já estava a sair do palco o ator regressou e já em condições técnicas para fazer o seu discurso.

VEJA O MOMENTO-CHAVE.



O prémio de Kaluuya por "Judas e o Messias negro" quando o favorito era Sacha Baron Cohen por “Os 7 de Chicago” foi uma das várias surpresas que os "cerca de 90 membros" da HFPA reservaram nos prémios para os filmes.

Apesar de "Mank" e "Os 7 de Chicago" dominarem as nomeações, os prémios para "Nomadland" como Melhor Filme Drama e Chloé Zhao na Realização (apenas pela segunda vez na história dos Globos) corresponderam às previsões da maioria dos analistas.

O mesmo se passou com a confirmação de "Borat, O Filme Seguinte" na categoria de Filme de Musical ou Comédia, com a Amazon a "salvar a honra" para as plataformas de streaming.

Mas nas previsões à volta das seis categorias dos atores, quatro tiveram vencedores inesperados.

Além de Daniel Kaluuya, as surpresas foram Rosamund Pike como Melhor Atriz em Musical ou Comédia por (“Tudo Pelo Vosso Bem”) e Jodie Foster como Secundária por "O Mauritano", mas e principalmente Andra Day como Melhor Atriz em Drama por “Estados Unidos vs. Billie Holiday”.

Se nas duas primeiras as favoritas eram respetivamente Maria Bakalova por "Borat, o Filme Seguinte" e Glenn Close por "Lamento de uma América em Ruínas", Andra Day era a menos favoritas nas bolsas de apostas com Vanessa Kirby (“Pieces of a Woman”), Viola Davis ("Ma Rainey"), Frances McDormand ("Nomadland") e Carey Mulligan ("Uma Miúda com Potencial”).

Já a vitória a título póstumo de Chadwick Boseman por "Ma Rainey's Black Bottom" (Ator Drama) e a de Sacha Baron Cohen por "Borat, O Filme Seguinte (Comédia ou Musical) foram confirmações e, em sentidos muito diferentes, os dois momentos estiveram entre os melhores da noite.

"Ele agradeceria a Deus, agradeceria aos seus pais, agradeceria aos seus antepassados pelos seus conselhos e sacrifícios", disse a viúva do ator falecido em agosto do ano passado.

"Mas eu não tenho as suas palavras. Mas temos que aproveitar todos os momentos para celebrar aqueles que amamos", acrescentou no fim dos agradecimentos.

Globos de Ouro não fogem à polémica racial

Tina Fey e Amy Poehler estavam separadas por milhares de quilómetros (a primeira em Nova Iorque e a segunda em Los Angeles), mas apareceram lado a lado na emissão televisiva e sem problemas de "delay" durante o monólogo, no que terá sido um dos aspetos que bem conseguidos da emissão.

Tina Fey chegou mesmo a esticar o braço e "tocar" na parceira, que brincou que "a tecnologia é tão boa que vocês nunca vão conseguir perceber a diferença"

O monólogo começou por celebrar vários "blockbusters" (fictícios) que estavam nomeados (de "Parts of a Lady" a "Ali G Goes to Chicago") e as séries que todos viram em maratonas (a versão americana de "The Office", episódios antigos de "Columbo", programas de notícias muito tendenciosos), mas aproveitando que a circunstância da presença remota dos nomeados e a composição da (limitada) audiência ao vivo ser formada por alguns dos trabalhadores dos serviços essenciais e da linha da frente no combate à pandemia, o duo passou grande parte do monólogo a explicar-lhes a diferença entre filmes e séries num ano em que "vimos tudo nos nossos telefones) e o que eram os Globos de Ouro.

E Tina Fey não perdeu tempo a falar da polémica racial à volta da organização que dá os prémios revelada numa investigação do jornal Los Angeles Times.

"A Associação de Imprensa Estrangeira em Hollywood é formada por cerca de 90 jornalistas - nenhum negro - internacionais que vão aos 'movie junkets' [apresentações dos filmes e entrevistas para imprensa] todos os anos à procura de uma vida melhor. Dizemos cerca de 90 porque dois deles podem ser fantasmas e existem rumores de que o membro alemão é apenas uma salsicha em que alguém desenhou um pequeno rosto", esclareceu.

Ainda durante o monólogo Amy Poehler deu outra perspetiva sobre o funcionamento dos prémios: "Imenso lixo espalhafatoso foi nomeado, mas isso acontece. É assim que eles funcionam. Vários atores e projetos negros foram esquecidos”.

"A questão é que, mesmo com coisas estúpidas, a inclusão é importante. E não há membros negros na Associação de Imprensa Estrangeira em Hollywood. Vocês têm de mudar isso. Portanto, vamos a isso", acrescentou Tina Fey.

Três dos "europeus esquisitos", como também chamou a atriz aos membros da organização, haveriam mais tarde na cerimónia de prometer mais diversidade no "futuro".

Veja o monólogo inicial de Tina Fey e Amy Poehler:



LISTA COMPLETA DE PREMIADOS

CINEMA

MELHOR FILME (DRAMA)

"Nomadland - Sobreviver na América"

MELHOR FILME (COMÉDIA OU MUSICAL)

“Borat, O Filme Seguinte”

MELHOR REALIZAÇÃO

Chloé Zhao (“Nomadland”)

MELHOR ATOR (DRAMA)

Chadwick Boseman (“Ma Rainey: A Mãe do Blues”)

MELHOR ATRIZ (DRAMA)

Andra Day (“Estados Unidos vs. Billie Holiday”)

MELHOR ATOR (COMÉDIA OU MUSICAL)

Sacha Baron Cohen (“Borat, O Filme Seguinte”)

MELHOR ATRIZ (COMÉDIA OU MUSICAL)

Rosamund Pike (“Tudo Pelo Vosso Bem”)

MELHOR ATOR SECUNDÁRIO

Daniel Kaluuya (“Judas e o Messias Negro”)

MELHOR ATRIZ SECUNDÁRIA

Jodie Foster (“O Mauritano”)

MELHOR ARGUMENTO

"Os 7 de Chicago"

MELHOR FILME ESTRANGEIRO

"Minari (EUA)

MELHOR FILME DE ANIMAÇÃO

"Soul - Uma Aventura com Alma"

MELHOR BANDA SONORA ORIGINAL

"Soul - Uma Aventura com Alma"

MELHOR CANÇÃO ORIGINAL

"Uma Vida à Sua Frente" ("Uma Vida à Sua Frente") - Diane Warren, Laura Pausini, Niccolò Agliardi

TELEVISÃO

MELHOR SÉRIE (DRAMA)

“The Crown”

MELHOR SÉRIE (COMÉDIA)

“Schitt’s Creek”

MELHOR TELEFILME OU MINISSÉRIE

"Gambito de Dama"

MELHOR ATOR (SÉRIE DRAMA)

Josh O’Connor (“The Crown”)

MELHOR ATRIZ (SÉRIE DRAMA)

Emma Corrin (“The Crown”)

MELHOR ATOR (COMÉDIA OU MUSICAL)

Jason Sudeikis (“Ted Lasso”)

MELHOR ATRIZ (COMÉDIA OU MUSICAL)

Catherine O’Hara (“Schitt’s Creek”)

MELHOR ATOR EM TELEFILME OU MINISSÉRIE

Mark Ruffalo (“I Know This Much Is True”)

MELHOR ATRIZ EM TELEFILME OU MINISSÉRIE

Anya Taylor-Joy (“Gambito de Dama”)

MELHOR ATOR SECUNDÁRIO EM SÉRIE, MINISSÉRIE OU TELEFILME

John Boyega (“Small Axe”)

MELHOR ATRIZ SECUNDÁRIA EM SÉRIE, MINISSÉRIE OU TELEFILME

Gillian Anderson (“The Crown”)