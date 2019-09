O acordo invulgar assinado pelos dois estúdios em 2015 determinava que a Marvel teria uma influência criativa nos filmes a solo do Homem-Aranha lançados pela Sony e poderia utilizá-lo também como personagem nos seus próprios filmes, cobrando para isso apenas uma percentagem de 5% dos valores brutos de bilheteira e mantendo os direitos totais sobre o merchandising.

O primeiro filme da Marvel com o Homem-Aranha foi "Capitão América: Guerra Civil" (2016), realizado precisamente pelos irmãos Russo.

"Foi tão difícil consegui-lo para 'Guerra Civil'. Foi um processo extremamente longo e difícil. Mas estávamos determinados em ajudar para que isso se tornasse uma realidade. Mas de alguma forma o Kevin Feige conseguiu", recordou Anthony Russo.

A parceria foi vantajosa para ambas as partes, com o super-herói a aparecer depois em "Guerra do Infinito" (2018) e "Endgame" (que se tornou o maior sucesso da história do cinema em valores brutos já este ano) e também em dois filmes a solo pela Sony, "Homem-Aranha: Regresso a Casa" (2017) e "Homem-Aranha: Longe de Casa", que já este ano arrecadou já mais de mil milhões de dólares nas bilheteiras de todo o mundo, tornando-se o maior sucesso de sempre da Sony.

No entanto, o que aconteceu a seguir não surpreendeu os irmãos Russo.

"A Disney e todas as pessoas boas da Sony encontraram uma forma de fazer isto funcionar e durou alguns filmes. Tivemos uma experiência maravilhosa com isso e acho que os espectadores realmente apreciaram esse casamento. Mas sabemos como foi difícil fazer essa casamento em primeiro lugar, portanto que ele tenha acabado não foi realmente assim uma surpresa tão grande para mim e o Joe", revelou Anthony Russo.