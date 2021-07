O IndieJúnior promete "mais um ano de aventuras cinemáticas para os miúdos e graúdos".

Integrado no IndieLisboa – Festival Internacional de Cinema, que decorrerá de 21 de Agosto a 6 de Setembro, em sala e também ao ar livre, o IndieJúnior vai levar cinema à Culturgest, Cinema Ideal, Cinema São Jorge e ao jardim da Biblioteca Palácio Galveias.

Segundo o comunicado oficial, a programação deste ano olha para o cinema enquanto poço de criação. O fazer, criar e pensar espelhado nas imagens projetadas no ecrã, com mais de 40 filmes que se aliam a um carácter educativo. Para além do tradicional programa de curtas-metragens, haverá muitas oficinas, debates e atividades paralelas a decorrer.

Um dos destaques do IndieJúnior será o Dia da Família, que decorrerá a 4 de Setembro na Culturgest, que começará por mostrar uma sessão especial de curtas-metragens (para mais de três anos) com locução ao vivo do ator, escritor e humorista Pedro Cardoso, seguida pela Festa ao Ar Livre, no jardim da Biblioteca Palácio Galveias, que contará com um concerto ao vivo de Gui Calegari, músico e artista do coletivo Baileia, uma oficina de expressão plástica Sem Limites (3-8 anos). O dia terminará ainda em Galveias com uma sessão ao ar livre da longa-metragem "Bom Dia Mundo!", filme feito com figuras de papel de jornal animadas em stop motion e esculturas feitas à mão em cenários pintados.

A novidade da programação é o Cinema de Colo, que se concretiza numa sala de cinema pequena e segura, com uma cenografia feita especialmente para pais e bebés dos 4 meses aos 2 anos e meio, onde passarão cinco pequenos filmes, histórias cheias de cores e sons estimulantes, com projeções surpreendentes que focam o poder conjunto do som e da luz.

Mais actualizações em www.indielisboa.com/indiejunior.