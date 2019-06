Os produtores da saga James Bond estão a enfrentar a inspeção de trabalho antes de chegar Rami Malek para ser o vilão no próximo filme.

Segundo a imprensa britânica, após uma explosão controlada ter provocado estragos substanciais num estúdio e ferido um membro da equipa esta terça-feira, o local da rodagem do "Bond 25" recebeu a visita dos inspetores do "Health and Safety Executive" (HSE), a agência governamental britânica responsável pela regulamentação da saúde, segurança e bem-estar no local de trabalho.

Uma fonte afirmou ao jornal tabloide The Sun: "Esqueçam o novo vilão Rami Malek, as únicas pessoas a colocar travões no 007 neste momento são os funcionários governamentais".

"Marcharam por aqui dentro com as suas pastas e disseram aos poderosos [da saga] Bond que estavam a investigar o que tinha acontecido. É preciso bastante para colocar Bond no seu lugar, mas estes conseguem", acrescentou.