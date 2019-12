Este verão, James Cameron deu os parabéns nas redes sociais quando "Avatar" perdeu para "Vingadores: Endgame", ao fim de mais de nove anos, o título do filme mais rentável nas bilheteiras de todos os tempos a nível mundial.

No entanto, o realizador é conhecido por ser muito competitivo (poucos esquecem como se proclamou "o rei do mundo" ao ganhar os Óscares por "Titanic") e já está a pensar na reconquista do recorde ao Universo Cinematográfico da Marvel, chegando mesmo a atribuir a sua vitória a um "erro de arredondamento" de contabilidade.

Os dois filmes estão agora separados por pouco mais de 7 milhões de dólares (2,797 para 2,789 mil milhões) e, questionado se "Avatar" poderá voltar ao primeiro lugar num inevitável relançamento antes da antestreia da primeira sequela, prevista para 17 de dezembro de 2021, James Cameron diz que é uma "certeza".

"Mas deixamos 'Endgame' ter o seu momento e festejar que as pessoas vão ao cinema", acrescentou numa entrevista ao USA Today a propósito do 10º aniversário do seu filme.