A cerimónia começou com caças a passar por cima do Dolby Theatre e Jimmy Kimmel integrado com Tom Cruise numa cena de "Top Gun: Maverick" antes de chegar de paraquedas ao palco para dar início da cerimónia.

Houve vários piadas benignas a vários dos nomeados na sala e chamadas de atenção para nomeações que eram históricas, ou a ausência da cerimónia de Tom Cruise ("Top Gun: Maverick") e James Cameron ("Avatar: O Caminho da Água"), comentando que "os dois tipos que fizeram questão que fossemos à sala de cinema não vieram à sala de cinema [o Dolby Theatre].

Referindo-se especificamente à ausência de Cameron, Kimmel especulou se teria a ver com a sua ausência na corrida para Melhor Realização e aproveitou para brincar com a ausência de mulheres na categoria, quando acrescentou "Como é que a Academia não nomeia o tipo que dirigiu 'Avatar'? O que eles pensam que ele é, uma mulher?"

Mas o que todos estavam à espera ficou para o fim: a referência à chapada de Will Smith a Chris Rock no ano passado.

"Cinco atores irlandeses estão nomeados esta noite, o que significa que as hipóteses de uma luta acabaram de subir", foi a forma como entrou no tema, onde nunca referiu o nome dos dois envolvidos.

"Queremos que se divirtam, se sintam seguros e, mais importante, queremos que eu me sinta seguro", continuou o anfitrião às estrelas que tinha à sua frente.

"Portanto, temos políticas rígidas em funcionamento. Se alguém nesta sala cometer um ato de violência em qualquer momento durante o espetáculo, irá receber o Óscar de Melhor Ator e poderá fazer um discurso de 19 minutos", continuou.

Mas com humor, Kimmel foi ainda mais longe na crítica à reação no ano passado: "Mas, falando a sério, a academia tem pronta uma equipa de crise no local. Se algo imprevisível ou violento acontecer durante o espetáculo, façam o que fizeram no ano passado, sentem-se e e não façam absolutamente nada. Talvez até deem um abraço ao agressor".

A seguir, o ator disse que se alguém não gostar de uma piada e quiser agir, não ia ter a vida facilitada, fazendo referências diretas a várias pessoas na audiência com capacidade para dar luta, como Michael B. Jordan e Michelle Yeoh.

O MOMENTO.