Law, de 52 anos, reproduz o olhar severo e o estilo característico de andar de Putin no filme do realizador francês Olivier Assayas, que retrata a ascensão do ex-oficial dos serviços de informação.

"Há muitas imagens que se podem ver e, pessoalmente, quando começo a entrar nesse mundo, isso torna-se uma espécie de obsessão", disse o ator em conferência de imprensa. "Acaba-se a procurar cada vez mais material novo."

O ator referiu que interpretar Putin foi um desafio devido à sua conhecida expressão impassível.

"O lado complicado era que a imagem pública que vemos (de Putin) é muito, muito limitada", acrescentou Law. "Existe esta máscara."

Law garantiu que não tinha como objetivo fazer uma "imitação" de Putin e atribuiu a semelhança a "uma equipa incrível de maquilhagem e cabelo".

Assayas insistiu que queria que Law "se apropriasse da personagem".

O filme, com duas horas e meia de duração, oferece um retrato exaustivo da carreira de Putin, que silencia opositores políticos, intimida oligarcas e enriquece aqueles que lhe são mais próximos.

A história é contada através dos olhos de um assessor político fictício, Vadim Baranov, interpretado por Paul Dano.

O argumento é baseado no livro homónimo, best-seller do autor italiano Giuliano da Empoli.

Assayas afirmou que se trata, acima de tudo, de uma história sobre autoritarismo, com a transição da Rússia de uma democracia caótica no final dos anos 1990 para a autocracia moderna de Putin como aviso para o Ocidente.

"Fizemos um filme sobre o que a política se tornou e sobre a situação muito assustadora e perigosa em que todos sentimos que estamos", explicou.

"The Wizard of the Kremlin" é um dos 21 filmes que competem pelo Leão de Ouro no Festival de Cinema de Veneza, uma plataforma importante para estreias internacionais, que decorre até ao próximo sábado.

Outro destaque do domingo foi a exibição de "Father Mother Sister Brother", o mais recente filme do realizador independente norte-americano Jim Jarmusch, com um elenco de estrelas que inclui Cate Blanchett, Adam Driver e o cantor norte-americano Tom Waits.

O realizador classificou a longa-metragem como "uma espécie de filme anti-ação", apresentando três famílias disfuncionais no interior do estado de Nova Iorque, em Dublin e em Paris.