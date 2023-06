Desde setembro de 2020 que existiam fotografias do que será uma das grandes cenas de ação do novo próximo filme "Missão Impossível": o salto de mota de Ethan Hunt/Tom Cruise com uma mota numa rampa sob um penhasco na Noruega.

Descrito como "a coisa mais perigosa que já tentámos" na saga, um vídeo oficial dos bastidores divulgado em dezembro de 2022 revelava como a impressionante cena foi meticulosamente preparada durante muito, muito tempo: ao longo de mais de nove minutos eram mostrados os ensaios e repetições com diferentes rampas numa pedreira em Inglaterra, as análises científicas e meteorológicas, e as equipas de especialistas que são necessárias para afinar todos os timings.

O VÍDEO LEGENDADO.

O que as imagens também mostravam era um obviamente stressado realizador Christopher McQuarrie e agora percebe-se porquê: a cena foi filmada no primeiro dia oficial da rodagem.

“Fazer isto no primeiro dia deu-nos todo o tempo do mundo para entender por que ele [Ethan] estava a fazer o que estava fazer. Se nos sentássemos e tentássemos descobrir estes filmes à moda antiga, nunca os encontraríamos simplesmente porque é uma coisa tão viva e que respira", dizia o realizador num especial publicado no início de junho pela revista Empire.

Em contraste com esta explicação "artística", a própria estrela em declarações posteriores revelou uma razão muito mais prática: se a cena corresse mal com a rodagem mais avançada, a produção de 200 milhões de dólares teria de ser interrompida com prejuízos ainda mais elevados, como aconteceu no filme anterior, "Missão: Impossível – Fallout" (2017), quando partiu o tornozelo durante um salto a pé entre edifícios em Londres.

A cena está no filme: o ator saltava amparado por cabos e era suposto que não terminasse o salto, ficando "pendurado", mas o choque com a parede foi tão forte que partiu o tornozelo.

"Soube logo que o meu tornozelo tinha partido, mas não queria ter de fazer tudo de novo. Então, apenas me levantei e terminei a cena", relatou pouco antes da estreia à France-Presse.

Com muitas horas em fisioterapia, a paragem foi apenas de seis semanas: "Foi bastante difícil, porque estavam preocupados que não pudesse correr pelo menos durante nove meses, e eu estava no centro, tínhamos a data de estreia e responsabilidades. Não queria parar de filmar".

Ficou a lição para a estrela que também é um dos produtores, que falou sobre as vantagens muito práticas de começar um filme logo pela parte mais complicada.

"Bem, sabemos se continuaremos com o filme ou não. Ficamos a saber no primeiro dia!", contou Tom Cruise à Entertainment Tonight.

"Vamos descobrir no primeiro dia o que vai acontecer: continuamos todos ou vamos ter de dar uma grande volta ao argumento?", continuou.

E explicou tudo o que não se vai ver no filme: "Estava a treinar e estava pronto. Tem de se estar no ponto quando se faz uma coisa assim. Foi muito importante, enquanto estávamos a preparar o filme, que fosse realmente a primeira coisa. Não queria deixar cair isto e ir filmar outras coisas e ter o meu pensamento noutro lugar. Todos estavam preparados. Vamos lá despachar isto".

"Missão Impossível - Ajuste de Contas: Parte Um", com Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson e Vanessa Kirby, entre outos, chega a 13 de julho aos cinemas portugueses. Atualmente em rodagem, a "Parte Dois" está anunciada para 28 de julho de 2024 (data internacional).

TRAILER LEGENDADO