A nova adaptação ao cinema dos livros de Agatha Christie "Morte no Nilo" foi o filme mais visto nos cinemas a nível mundial, mas esteve muito longe de encher as salas ou gerar grande entusiasmo.

O mesmo aconteceu com "Marry Me - Fica Comigo", a nova comédia romântica com Jennifer Lopez e Owen Wilson: os dois filmes estrearam ao nível mais baixo das previsões nos EUA, que já eram moderadas por causa da atual pandemia e de se tratar do fim de semana do Super Bowl (a final da Liga norte-americana de futebol americano), sempre sinónimo de quebra de receitas para Hollywood.

Segundo os analistas, os resultados confirmam os estudos de que são as mulheres com mais idade as que têm mostrado mais relutância em regressar aos cinemas e por isso a próxima esperança para encher os cinemas com o público mais jovem é "Uncharted", que chega no final desta semana mas já foi lançado em 15 países e arrecadou uns promissores 21,5 milhões de dólares [19 milhões de euros].

Marry Me - Fica Comigo

A continuação da saga que começou com o sucesso de "Crime no Expresso do Oriente" (2017), mas adiado várias vezes por causa da pandemia, ficou em primeiro lugar, apenas com 12,8 milhões de dólares [11,32 milhões de euros].

Com receitas que não se podem comparar (106,44 mil euros), em Portugal o filme de e com Kenneth Branagh à frente de um elenco de estrelas, com destaque para Gal Gadot, levou 18.329 espectadores ao cinema desde quinta-feira, o suficiente para ficar em primeiro lugar.

A nível global, as receitas ficaram pelos 34 milhões de dólares e o filme da 20th Century Studios dará prejuízo à distribuidora Disney por causa do elevado orçamento: 90 milhões.

Já "Marry Me - Fica Comigo", lançado nos EUA tanto nos cinemas como em streaming, ficou em terceiro lugar, com 8 milhões de dólares [cerca de 7 milhões de euros], ultrapassado ligeiramente pelo segundo fim de semana de "Jackass Forever".

Com 16,5 milhões de dólares, as receitas mundiais também não entusiasmaram, mas não dará grande prejuízo ao estúdio porque custou muito menos do que "Morte no Nilo" (apenas 23 milhões). Em Portugal, a estreia foi vista por 11.178 espectadores, ficando em terceiro lugar nos mais vistos.

"Blacklight", um novo filme de ação com Liam Neeson, estreou em quinto lugar nos EUA, com apenas 3,6 milhões de dólares [3,18 milhões de euros].

À sua frente ficou "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa", que a nível mundial chegou aos 1,8 mil milhões de dólares [1,59 mil milhões de euros] e reforçou a sexta posição nos maiores sucessos de sempre nas bilheteiras (valores não ajustados à inflação).

Em Portugal, resiste em segundo lugar e está cada vez mais perto de chegar aos 600 mil espectadores desde a estreia em dezembro.