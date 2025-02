Foi em abril de 2024 que surgiram as notícias de que John Malkovich se ia juntar ao Universo Cinematográfico Marvel.

Seguindo o exemplo de tantos veteranos de prestígio do cinema, TV e teatro, o ator de 71 anos, faz parte de "O Quarteto Fantástico: Primeiros Passos", mas não se sabe qual a sua personagem.

Mas o ator revelou que o relação só aconteceu após anos de rejeições por causa das condições: o salário não compensava as rodagens ‘cansativas’.

A super produção é realizada por Matt Shakman (série "WandaVision"), com quem Malkovich trabalhou em "Cut Bank", um filme independente com muito menos recursos.

Numa entrevista à revista GQ, Malkovich conta que "O Quarteto Fantástico" acabou por não ser 'assim tão diferente de fazer teatro' pois 'imaginamos uma data de coisas que não estão lá e fazemos a nossa pequena peça'.

'A razão pela qual não os fiz [antes] não teve nada a ver com quaisquer considerações artísticas”, acrescentou.

E explicou: "Não gostei mesmo nada dos contratos que faziam. Estes filmes são muito cansativos de fazer... Se vamos ficar pendurados num guindaste à frente de um ecrã verde durante seis meses, paguem-me. Não me querem pagar, tudo bem, mas então não quero fazê-lo, prefiro estar em palco ou a dirigir uma peça, ou a fazer outra coisa.”

"O Quarteto Fantástico: Primeiros Passos" éjunta Pedro Pascal ("A Guerra dos Tronos", "Narcos", "The Mandalorian" e "The Last of Us") como Reed Richards, Vanessa Kirby ("The Crown", "Missão Impossível") como Susan Storm, Ebon Moss-Bachrach (o "Richie" Jerimovich da série "The Bear") como Ben Grimm e Joseph Quinn (a revelação da quarta temporada da série "Stranger Things" como o jovem "metaleiro" rebelde Eddie Munson) como Johnny Storm.

A estreia nos cinemas portugueses está marcada para 24 de julho.

VEJA O TEASER TRAILER LEGENDADO.