O documentário “Nha Terra Nha Força”, de Paulo Carneiro, vai receber apoio do programa Eurimages, no valor de 49 mil euros, anunciou hoje aquela organização.

Coprodução entre Portugal, França e Uruguai, “Nha Terra Nha Força” “é um documentário na Ilha do Fogo, em Cabo Verde, que retrata a luta de um grupo de jovens pela reconstrução da sua aldeia, destruída na erupção de 2015”.

“Em Chã das Caldeiras, a 2.000 metros de altitude e em plena caldeira do vulcão, os resistentes falam das memórias recentes da erupção, da família que foi embora, dos obstáculos que ultrapassaram até conseguirem regressar, da vontade de recomeçar e de ficar. Ao mesmo tempo que reconstroem as suas vidas, a aldeia renasce: novas casas, nova estrada, novas lutas, uma equipa de futebol”, pode ler-se na sinopse do filme, disponível na página da produtora portuguesa Kinotop.

O mesmo texto realça que “este filme contraria a ideia de emigração como destino irremediável, revelando um quotidiano de trabalho, esforço e luta, novas vidas e novos sonhos que apontam ao futuro”.

Apresentado em Berlim, no ano passado, o projeto do filme “Nha Terra Nha Força”, que “navega entre o documentário e a ficção fantástica”, tem como objetivo “retratar um grupo de cerca de dez jovens, numa aldeia, que vive dentro da caldeira de um vulcão em atividade na ilha do Fogo, em Cabo Verde”, revelou à Lusa, na altura, o realizador e editor de imagem.

“Esta aldeia, desde a última erupção, que terminou em 2015, está em constante construção. É um filme que procura mostrar a força destes jovens, que vão contra uma ideia predefinida de emigração África–Europa. Eles querem ganhar raízes ali e ficar ali”, explicou Paulo Carneiro.

“Este projeto nasceu por forma de identificação muito próxima com eles, estive em Chã das Caldeiras algumas vezes, é quase um filme entre amigos, conhecemo-nos muito bem, trocámos muitas impressões”, adiantou.

O realizador de “Bostofrio”, a sua primeira longa-metragem, que se estreou no final de 2019 nos cinemas, já tinha sido um dos 255 escolhidos para integrar o programa “Berlinale Talents 2020”.

“Nha Terra Nha Força” é uma produção da Kintop, com coprodução da Providences (França) e La Pobladora Cine (Uruguai) e está previsto ter a duração de 80 minutos. Em março do ano passado, aquando da passagem pela Berlinale, estava em fase de financiamento, tendo já obtido apoio do Centro Nacional do Cinema e da Imagem Animada, em França, no contexto do Fundo Luso-Francês de coproduções cinematográficas.

Nascido em Lisboa em 1990, Paulo Carneiro estudou na Escola Superior de Artes e Design, nas Caldas da Rainha, e na Escola Superior de Teatro e Cinema, na Amadora, tendo passado também pela HEAD-Genebra, como bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian.