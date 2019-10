Nuno Artur Silva é o novo secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media, ficando na dependência da ministra da Cultura, Graça Fonseca.

O elenco de 50 secretários de Estado para o XXII Governo Constitucional foi apresentado esta segunda-feira pelo primeiro-ministro indigitado, António Costa, ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Com 57 anos, Nuno Artur Silva é lisboeta e licenciado em Línguas e Literaturas Modernas. Argumentista, produtor, empresário, foi cofundador das Produções Fictícias, do canal televisivo Canal Q e do jornal satírico O Inimigo Público, e tem o nome ligado a vários programas de humor, nomeadamente "Herman Enciclopédia", "Contra informação" e "Os Contemporâneos".

Apresentou alguns programas de televisão, entre os quais o de debate "Eixo do Mal".

No âmbito das suas funções, ficará com a tutela da comunicação social com participação maioritária do Estado, ou seja a RTP e a Lusa - Agência de Notícias de Portugal.