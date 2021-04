As cinco canções nomeadas aos Óscares serão interpretadas no novo museu da Academia e num povoado pesqueiro da Islândia, num esforço dos produtores para tornar mais atraente o formato da cerimónia do próximo dia 25, afetado pela pandemia.

Pela primeira vez, não vão estar incluídas na própria cerimónia, que será transmitida em Portugal pela RTP, mas serão pré-gravadas e interpretadas na totalidade, ao contrário do que acontecia quando estavam integradas no evento e eram editadas.

A estrela do musical "Hamilton", Leslie Odom Jr., está entre os que irão atuar no terraço do Museu da Academia de Cinema de Los Angeles, que será inaugurado em setembro.

A sua canção "Speak Now", de "Uma Noite em Miami...", fará parte de um espetáculo que irá anteceder a entrega dos prémios e destacar a "jornada" dos nomeados, uma solução inovadora forçada pela pandemia em vez do habitual programa à volta de moda e entrevistas na passadeira vermelha.

Já a balada "Husavik", de "Festival Eurovisão da Canção: A História dos Fire Saga", será gravada no porto islandês com o mesmo nome por Sanden, que dobrou Rachel McAdams na comédia.

O pré-programa "Oscars: Into the Spotlight" com 90 minutos contará também com as atuações de H.E.R., vencedora de vários prémios Grammy, e Diane Warren, 12 vezes nomeada aos Óscares, com Laura Pausini, que competem este ano respetivamente por "Judas e o Messias Negro" e "Uma Vida à Sua Frente", respectivamente.

Celeste e Daniel Pemberton também representarão a canção "Os 7 de Chicago".

Os organizadores também anunciaram um programa posterior, chamado "Oscars: After Dark", em que os grandes vencedores da noite serão entrevistados.

"Idealizámos um grande espetáculo para antes e depois da cerimónia, a fim de incrementar o nosso evento principal", anunciaram esta sexta-feira o realizador Steven Soderbergh (o mesmo do filme "Contágio") e os seus colegas que assumem as funções de produtores.

"A nossa sugestão é de que assistam a todo o evento, caso contrário perderão algo realmente inesperado e divertido.", acrescentaram.

A cerimónia deste ano será realizada principalmente na Union Station, no centro de Los Angeles. Harrison Ford, Brad Pitt e Reese Witherspoon estarão entre os apresentadores. Também haverá sedes na Grã-Bretanha e na França, para os nomeados que não possam ou queiram viajar até os Estados Unidos.