Os vencedores de todas as 23 categorias dos Óscares vão ser anunciadas em direito durante a cerimónia de 12 de março de 2023, confirmou à revista Variety o diretor executivo da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

"Estamos empenhados em ter um espetáculo que celebra os artesãos, as artes e as ciências e a natureza colaborativa da produção de filmes. Essa é a missão da Academia, e estou muito esperançoso de que possamos fazer um programa que celebre todos os componentes do cinema de uma maneira divertida e envolvente”, disse Bill Kramer.

"Estamos entusiasmados por estar em posição de executar isso", acrescentou.

A 27 de março deste ano, a 94.ª cerimónia começou uma hora mais cedo dentro do Dolby Theatre para entregar os prémios em oito categorias (Montagem, Banda Sonora, Direção Artística, Caracterização, Som, Documentário de Curta-Metragem, Caracterização, Curta-Metragem em Imagem Real e Curta-Metragem de Animação), que foram depois editados na emissão em direto, numa tentativa de tornar o evento mais dinâmico e não ultrapassar as três horas.

Apesar de a decisão ter sido tomada "para priorizar os telespectadores" da cerimónia em acentuado declínio de audiências e dar mais tempo para as apresentações musicais, quadros de comédia e homenagens, como explicou na altura o presidente da Academia aos membros e nomeados, a experiência não correu como se esperava: além das críticas generalizadas do interior de Hollywood e muitos fãs dos Óscares, a cerimónia foi uma das maiores de sempre, com três horas e 40 minutos.

Nomeado para a sua função em junho, Bill Kramer também mostrou entusiasmo pelo regresso de Jimmy Kimmel pela terceira vez como anfitrião.

"Adoro ter alguém como anfitrião da cerimónia que sabe o que é televisão em direto. Acho que isso é tão essencial", disse.

Sobre o que o se pode esperar no ano que vem, o diretor executivo foi contigo: "Tudo o que vou dizer neste momento é que o nosso aniversário, os 95.º Óscares, é extremamente importante para nós. Acho que isso coloca um ritmo extremamente interessante para o nosso centenário. Pode-se ver isso no museu [da Academia], acho que somos capazes de festejar o nosso legado ao mesmo tempo que levamos a Academia para o futuro e o espetáculo irá refletir isso".