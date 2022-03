Jada Pinkett Smith escolheu uma resposta breve e indireta à polémica que rodeia a bofetada que o seu marido Will Smith deu a Chris Rock na cerimónia dos Óscares no domingo à noite.

"Esta é altura de sarar feridas e estou aqui para isso", partilhou na sua página no Instagram.

A atriz, que sofre de alopecia, o nome médico para a perda de cabelo, foi o alvo da piada de Chris Rock que originou tudo, ao dizer que ela ia entrar em "G.I. Jane 2" por causa da sua cabeça rapada.

Apesar de ter inicialmente rido, Will Smith levantou-se, subiu a palco, deu uma bofetada ao comediante e regressou ao lugar, de onde gritou duas vezes: "Mantenha o nome da minha mulher fora da sua 'fucking mouth'".

Os palavrões foram cortados na emissão nos EUA aproveitando os sete segundos de 'delay', mas não a nível internacional e rapidamente o momento se tornou viral.

Veja o momento no vídeo abaixo:

Numa cerimónia em que tudo é planeado ao detalhe, os presentes no local e quem assistia em casa começaram por achar tratar-se de uma brincadeira encenada, mas rapidamente ficou claro que o momento tinha sido genuíno e tinha mesmo sido uma espécie de rixa e não uma rábula.

Chris Rock continuou com a sua apresentação dos nomeados para Melhor Documentário de forma muito profissional, mas debaixo de uma evidente tensão após dizer "Uau, o Will Smith acabou de me bater" e "Esta foi... a maior noite na história da televisão".

Na segunda-feira à noite, Will Smith pediu desculpas públicas a Chris Rock, escrevendo no Instagram: "A violência em todas as suas formas é tóxica e destrutiva. O meu comportamento nos Óscares de ontem à noite foi inaceitável e imperdoável. Piadas às minhas custas fazem parte do trabalho, mas uma piada sobre a condição médica da Jada [Jada Pinkett Smith] foi demais para mim e reagi emocionalmente. Gostaria de pedir desculpas publicamente a ti, Chris [Rock]. Passei dos limites e estava errado. Estou envergonhado e as minhas ações não foram indicativas do homem que quero ser. Não há lugar para violência num mundo de amor e bondade".

A mensagem acrescentava: "Também quero pedir desculpas à Academia, aos produtores do espetáculo, a todos os participantes e a todos os que assistiram à volta do mundo. Queria pedir desculpas à Família Williams e à minha Família 'King Richard'. Lamento profundamente que o meu comportamento tenha manchado o que de outra forma tem sido uma jornada maravilhosa para todos nós".

"Sou um trabalho em progresso", concluiu.

A mensagem contrasta com as imagens de festa e despreocupação vistas no domingo à noite na festa pós-Óscares da revista Vanity Fair, onde chegou com a família e uma grande equipa e disse que estava tudo bem, e surge algumas horas após a sua agressão a Chris Rock na cerimónia ter sido condenada formalmente pelo Sindicato de Atores dos EUA (SAG-AFTRA) como "repreensível" e "inaceitável", e pela própria Academia, que anunciou que avançou com um inquérito formal.

"A Academia condena as ações do senhor Smith no evento de ontem à noite", disse a organização num comunicado enviado à comunicação social.

"Iniciámos oficialmente uma revisão formal do incidente e estudaremos outras ações e consequências em concordância com os nossos estatutos de conduta e a lei da Califórnia", acrescentou.