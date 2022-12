"Popcorner", programa do SAPO Mag criado em parceria com a Comic Con Portugal, sobre cinema, séries, banda desenhada e tudo o que está no universo da cultura pop, está de volta esta quinta-feira e, pela primeira vez, em direto a partir da Comic Con Portugal.

Na quinta-feira, 8 de dezembro, às 18h25, poderá acompanhar aqui no SAPO Mag e no Canal Cinemundo e emissão especial do "Popcorner" a partir do Parque das Nações, em Lisboa.

Ao longo da emissão, vamos fazer uma viagem por todas as edições da convenção de cultura pop, passar em revista os filmes que marcaram o ano e antecipar 2023. No direto, vamos ainda conversar com convidados e contar-lhe tudo sobre a edição de 2022 da Comic Con Portugal.

O magazine de cultura pop apresentado por Inês Gens Mendes e Tiago David, mestres de cerimónias do SAPO Mag, conta com novos episódios todas as semanas, que poderá ver em mag.sapo.pt, no site Comic Con Portugal EPOPCULTURE News, mas também na TV, no canal Cinemundo.

Os episódios de "Popcorner" podem ser vistos todas as quinta-feiras aqui no SAPO Mag, no site da Comic Con Portugal EPOPCULTURE News e no canal Cinemundo.