Com dez nomeações cada, "Soul - Uma Aventura com Alma", da Pixar (leia a crítica), e "Wolfwalkers", da Apple (leia a crítica), lideram a corrida para a 48ª edição dos prémios Annie, atribuídos anualmente pela Sociedade Internacional de Cinema de Animação e popularmente considerados os "Óscares da Animação".

Os trabalhos não podiam ser mais diferentes: o primeiro conta a história de um professor de música que se depara com a oportunidade única de concretizar o sonho de pertencer a um dos melhores clubes de jazz de Nova Iorque; o segundo, um "filme europeu relativamente pequeno", como descreveram os seus realizadores, decorre nos anos 1650 da Irlanda.

Na lista das nomeações para 37 categorias anunciada esta quarta-feira (3) em Los Angeles destacam-se ainda "'Bora Lá" com sete nomeações (leia a crítica) e "Os Willoughbys" e "Para Além da Lua" com seis.

Entre os estúdios, várias produções da Netflix contribuíram para liderar com 40 nomeações, com Disney/Pixar a seguir com 29 (20 para a Pixar e nove para a Disney) e DreamWorks com 20.

"Soul" está nomeado para Melhor Filme juntamente com "'Bora Lá" (também da Pixar), "Os Croods: Uma Nova Era" (DreamWorks, a aguardar estreia nos cinemas portugueses), "Os Willoughbys" (Netflix) e "Trolls: Tour Mundial" (DreamWorks).

É a primeira vez desde 2017 que a "casa-mãe" Disney fica fora desta categoria.

Já "Wolfwalkers" aparece na corrida na Melhor Filme Independente, ao lado de "A Ovelha Choné: O Filme - A Quinta Contra-Ataca" (leia a crítica), "Calamity Jane", "On-Gaku: Our Sound" e "Ride Your Wave".

Não estão portugueses na corrida aos prémios, ao contrário do ano passado, em que "Tio Tomás, A Contabilidade Dos Dias", de Regina Pessoa, ganhou na categoria das curtas-metragens e ainda estava nomeado "Purpleboy", de Alexandre Siqueira.

Também Sérgio Martins recebeu um prémio na categoria de Melhor Animação de Personagens em Longa-Metragem, pela personagem de Alva no filme espanhol "Klaus" (onde trabalhou ainda o irmão Edgar Martins, no departamento de argumento).

Nenhuma animação ganhou o Óscar de Longa-Metragem de Animação sem ter sido nomeada primeiro para os prémios Annie (e foi sempre na categoria de Melhor Filme).

No ano passado, Sociedade Internacional de Cinema de Animação preferiu "Klaus", mas a estatueta dourada foi para "Toy Story 4".

Os vencedores dos Annie serão conhecidos durante uma cerimónia virtual a 16 de abril em Los Angeles, nove dias antes dos Óscares.