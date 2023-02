Na semana em que chega aos cinemas “Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania”, que abre a fase 5 do Universo Cinematográfico Marvel (MCU, pela sigla original), Kevin Feige deixou pistas para os projetos que se seguem.

Um deles ainda não tem data, mas será um dos mais aguardados pelos fãs: "Homem-Aranha 4", uma produção entre a Sony Pictures e Marvel Studios que trará de volta Tom Holland após os eventos de "Sem Volta a Casa", que arrecadou uns astronómicos 1,9 mil milhões de dólares nas bilheteiras mundiais no inverno de 2021-2022.

"Tudo o que vou dizer é que temos a história. Temos grandes ideias para esse e os nossos argumentistas estão agora a colocá-los no papel", antecipou numa grande entrevista à Entertainment Weekly.

Já "Deadpool 3" chega a 8 de novembro de 2024, o primeiro integrado no MCU e com Feige a voltar a dizer que também será a estreia da Marvel Studios nos filmes com classificação apenas para adultos e não adolescentes.

O projeto marcará o regresso de Hugh Jackman como Wolverine e por isso é especial para Feige, que teve o seu primeiro crédito no cinema como produtor associado em "X-Men", de 2000: "Ter o Hugh a voltar é incrível. Para mim, pessoalmente, foi aí que comecei. Recordo-me de estar sentado atrás da câmara — muito atrás da câmara — no seu teste para o filme. Foi o seu primeiro teste em palco e ele voou para Toronto para fazer uma leitura com a Anna Paquin. Para ele, e para mim, e acho que para todos os fãs da Marvel, é inacreditável o que aconteceu nesses 23 anos. É muito voltar às origens tê-lo de regresso neste novo filme 'Deadpool'".

Hugh Jackman como Logan / Wolverine em "X-Men"

O presidente da Marvel Studios também deixou elogios ao profissionalismo de Harrison Ford, após a morte do ator William Hurt em março do ano passado foi escolhido para ser o novo Thaddeus Ross, agora presidente dos EUA: "relativamente em breve" deverá arrancar a rodagem de "Captain America: New World Order", onde fará a sua estreia ao lado de Anthony Mackie como Sam Wilson e está previsto para chegar aos cinemas a 3 de maio de 2024.

A 28 de julho deste ano chega "The Marvels", a sequela de "Capitão Marvel" (2019), que Feige promete ser um filme de aventuras no espaço com uma dinâmica cómica entre as personagens de Brie Larson, Iman Vellani (Ms. Marvel)e Teyonah Parris (Monica Rambeau).

Após problemas nos bastidores e agora com Yann Demange como o novo realizador, a rodagem do filme "Blade" com Mahershala Ali deverá arrancar nas próximas dez semanas, garantiu. A estreia está anunciada para 6 de setembro de 2024.

Após outros filmes de má memória, outro projeto importante será uma nova versão de "Quarteto Fantástico" para 14 de fevereiro de 2025, que Feige define como um "pilar" para os próximos anos do MCU, tal como aconteceu na banda desenhada.

"Sem dúvida que houve outras versão disso, mas nunca integradas na narrativa do MCU. E isso é algo que é realmente emocionante para nós. Em breve as pessoas vão começar a ouvir mais sobre isso", prometeu.

"Thunderbolts" é outro projeto que vai começar a rodagem em breve para cumprir a data de estreia de 26 de julho de 2024.

"O que é divertido nisso [...] é que eles quase não são heróis. Nenhum deles se consideraria heróis. Quando o seu líder na prática é o Bucky Barnes [o Soldado de Inverno, papel de Sebastian Stan], isso é tudo que se precisa saber", explicou.

O trabalho "espantoso" do casting, acrescentou, é determinante: "Tem-se o David Harbour e a Florence Pugh e estas pessoas que estão no auge das suas capacidades e que transparece em tudo o que fazem. Já cá estão e estabelecidos no MCU, e podemos construir o filme à sua volta".