"A Herdade", que entrou na competição oficial do festival - o mais antigo da Europa -, é protagonizado por Albano Jerónimo e Sandra Faleiro, e tem produção de Paulo Branco.

Para o júri do Prémio Bisato d'Oro, o filme português, "embora de forma mais íntima e menos espetacular, tem reminiscências do 'Novecento' de Bertolucci", concluindo que "a história é um pedaço de vida, um tempo passado com personagens que se tornam companheiras numa preciosa viagem".

A longa-metragem conta a história de uma família dona de uma propriedade latifundiária, ao mesmo tempo que traça "o retrato da vida histórica, política, social e financeira de Portugal, dos anos 40, atravessando a revolução do 25 de Abril e até aos dias de hoje", segundo a sinopse.

Contactado pela agência Lusa, o ator Albano Jerónimo comentou: "Estamos muito contentes com este prémio e as perspetivas que nos traz".

O filme "A Herdade" está confirmado também para competir no festival de Toronto, e chegará aos cinemas portugueses a 19 de setembro.

O prémio Enguia de Ouro é atribuído todos os anos em Veneza. Em 2007 premiou "Cristóvão Colombo - O Enigma", de Manoel de Oliveira, como Melhor Filme.

Em 1989, “Recordações da Casa Amarela”, de João César Monteiro, recebeu em Veneza o Leão de Ouro, e também o prémio da crítica Bastone Bianco.

Este ano, o Bisato d'Oro premiou igualmente o documentário “Babenco – Alguém Tem que Ouvir o Coração e Dizer: Parou”, da brasileira Bárbara Paz.

O filme - que no palmarés oficial do festival de Veneza foi distinguido com o Prémio para Melhor Documentário Sobre Cinema - traça um paralelo entre a arte e a doença do realizador de origem argentina Hector Babenco, que dirigiu filmes como "Pixote, A Lei do Mais Fraco" e "O Beijo da Mulher Aranha".

O filme "Joker", do realizador norte-americano Todd Phillips, foi o vencedor do Leão de Ouro da 76.ª edição do festival de cinema de Veneza, anunciou hoje o júri da competição oficial, presidido por Lucrecia Martel.

O Grande Prémio do Júri foi atribuído ao filme "J´Accuse", de Roman Polansky, e o Leão de Prata de Melhor Realizador foi para o sueco Roy Anderson, por "About Endlessness".

Yonfan, cineasta de Hong Kong, recebeu o prémio de Melhor Argumento por "No.7 Cherry Lane", um filme de animação de Zhang Gang.

Iniciado a 28 de agosto, com a estreia de "La vérité", do realizador japonês Hirokazu Kore-eda, o festival de cinema de Veneza terminou hoje com a exibição "The Burnt Orange Heresy", do realizador italiano Giuseppe Capotondi, no qual entra o músico Mick Jagger.