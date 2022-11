Em contagem decrescente para a estreia de "Avatar: O Caminho da Água" a 15 de dezembro, James Cameron disse sem rodeios que a sua saga pode acabar antes do que estava previsto e ficar por três filmes em vez dos cinco planeados.

Num entrevista à revista britânica Total Film, o realizador revelou estar preparado para concluir tudo mais cedo se a reação do público à sequela for muito diferente à de "Avatar" em 2009.

"Dentro de três meses, o mercado poderá estar a dizer-nos que estamos acabados ou podemos estar semi-acabados, no sentido de 'Ok, vamos concluir a história com o terceiro filme e não continuar eternamente', se simplesmente não for rentável", explicou.

O relançamento em setembro de "Avatar", que arrecadou mais de 40 milhões de dólares em todo o mundo, mostrou que ainda há público interessado, mas James Cameron reconhece que houve grandes mudanças desde a altura que o primeiro filme se tornou o maior sucesso de bilheteira de todos os tempos (sem contar com a inflação) e planeou as sequelas.

"Vivemos agora num mundo diferente daquele em que estávamos até quando escrevi isto. Foi um golpe duplo: a pandemia e o streaming", destacou.

"Ou, por outro lado, talvez lembremos às pessoas o que é ir ao cinema. Sem dúvida que este filme faz isso. A questão é: quantas pessoas agora se importam com essa m****?", concluiu ao seu estilo.

Em declarações anteriores, o realizador já tinha esclarecido que "Avatar 3" seria lançado nos cinemas porque foi rodado em conjunto com "Avatar: O Caminho da Água", mas nunca tinha sido tão claro ao dizer que o futuro da saga depende já do que acontecer à primeira sequela nas bilheteiras.

Seja como for, mesmo nas melhores circunstâncias, Cameron pode deixar o mundo de Pandora e confiar "Avatar" 4 e 5 a outro realizador.

“Os filmes 'Avatar' tipo que consomem tudo. Tenho algumas outras coisas que também estou a desenvolver que são emocionantes. Acho que com o tempo – não sei se depois do '3' ou '4' – vou querer passar o bastão para um realizador em quem confie para assumir o controlo para que eu possa fazer outras coisas em que também interessado. Ou talvez não. Não sei", explicou numa entrevista de julho à revista Empire.

TRAILER LEGENDADO "AVATAR: O CAMINHO DA ÁGUA".