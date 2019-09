Baseado na verdadeira história de JT LeRoy, o filme leva-nos aos bastidores do incrível embuste que JT construiu, no qual uma rapariga se faz passar por novelista que se identifica como homem transgénero - a persona literária inventada pela sua cunhada -, ludibriando os ricos e famosos de Hollywood, o mundo da moda e os círculos literários de elite, durante seis anos.

Com Kristen Stewart, Laura Dern, Diane Kruger e Jim Sturgess, "JT LeRoy" é realizado por Justin Kelly, também escritor. Antes de desenvolver os seus próprios filmes ("I Am Michael", "King Cobra", "Welcome the Stranger"), passou anos a trabalhar com produtores, realizadores e montadores, dirigiu curtas-metragens e telediscos, e trabalhou como montador e argumentista.

A sessão é na terça-feira, 24 de setembro, às 22h00, no cinema São Jorge.